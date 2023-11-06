نائب محافظ القاهرة تتابع الجهود المتواصلة لرصد وإزالة مخالفات البناء

واصلت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، متابعتها الدورية لمتابعة آليات وسير العمل بمنظومة وحدة المتغيرات المكانية بنطاق احياء المنطقة الجنوبية والتي تقوم برصد أي متغيرات بنائية أو زراعية أو تعديات بأي شكل من أشكال صور التعدي.

جاء ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتفعيل عمل المتغيرات المكانية بالتعاون مع الجهات المعنية لرصد مخالفات البناء العشوائي والتعامل الفوري معها خاصة وإنها تعد واحدة من أهم تطبيقات المشروع القومي للبنية المعلوماتية للدولة المصرية للحفاظ على موارد الدولة وثرواتها وتحسين جودة بنيتها الأساسية إلى جانب الحد من العشوائية في التخطيط العام والارتقاء بالمظهر العمراني للدولة.

وطبقا لتعليمات اللواء محافظ القاهرة بضرورة التصدي والقضاء على المخالفات وإعادة الانضباط وازالة كافة المخالفات في المهد واصلت الاجهزة التنفيذية باحياء المنطقة الجنوبية جهودها بالتنسيق مع فرق المتابعة الميدانية ومسئول منظومة المتغيرات المكانية بالمنطقة الجنوبية، حيث تم رصد ومعاينة واستكمال الاجراءات طبقا للمنظومة بعدد من احياء المنطقة في اطار جهودها اليومية، وذلك بحي التبين والمعصره والبساتين والمقطم، إلى جانب تعديات بشارع ٢٠٦ بنطاق حي المعادي وبكفر العلو وترعة الخشاب بحلوان، إلى جانب القيام بإزالة في المهد بحوض الملاحة على مساحة قيراط ونصف حيث تم ازالة لاسوار من الطوب الابيض حيث تم ازالتها حتى مستوى سطح الارض.

وفي نفس السياق لمتابعه ورصد المخالفات تم ازاله في المهد بالعنوان ٣٩ شارع ٨١ تقاطع ش ١٧ بحي المعادي والمخالفة عبارة عن اعمال بناء ف الردود والسور وتمت الإزالة ومصادرة المعدات المستخدمة فى حضور مهندس التنظيم وجاري اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

ووجهت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية بضرورة التنسيق الكامل بين مسئولي وحدة المتغيرات المكانية وكافة الجهات من رؤساء الاحياء والمتابعة الميدانية وحماية الأراضي والزراعة والجهات الأمنية وغيرها لإزالة أي تعدي يحدث على الأراضي الزراعية فضلا عن التعامل مع ظاهرة البناء العشوائي والتعدى على أملاك الدولة وفرض هيبة الدولة على أراضيها دون تقاعس أو تهاون على أن يتم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين حفاظًا على الأرض الزراعية وأراضي أملاك الدولة.

وأكدت على تقديم كافة أوجه الدعم وتيسير العمل وتذليل العقبات أمام تنفيذ وتطبيق المنظومة بالشكل اللازم والدقيق لها لضمان إنجاز كافة الأعمال وذلك لاسترداد حق الشعب وحق الدولة.

يذكر أن منظومة المتغيرات المكانية تعمل بتقنية إلتقاط الصور من خلال الأقمار الصناعية كل ٢٤ ساعة يصحبها إحداثيات شاملة لكافة المتغيرات التي تحدث على الأرض مع ربطها بالمساحة العسكرية ووزارة التخطيط بهدف متابعة التمدد العمراني وضمان تطابق التقارير والبيانات ليتم بعد ذلك اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتعامل مع هذه المتغيرات مما يحفظ حقوق الدولة في حالة التعدي بالبناء على أراضيها.