الأهلي يرفض رحيل كريستو في يناير

رفض نادي الأهلي فكرة رحيل محمد الضاوي كريستو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، بعد تلقيه عدة عروض محلية وعربية للتعاقد معه على سبيل الاعارة في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وتواصل وكيل كريستو مع مسئولي نادي الأهلي لابلاغهم بامتلاك اللاعب عدة عروض محلية مصرية وتونسية للرحيل عن النادي في يناير المقبل على سبيل الإعارة، ولكن مسؤولو الأهلي أكدوا انه لا نية للتفريط في كريستو خلال يناير المقبل.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الفوز بهدفين مقابل هدف أمام نادي المقاولون العرب في بطولة الدوري الممتاز.

ويلتقي النادي الأهلي يوم الأربعاء المقبل مع نظيره نادي سيراميكا كليوباترا في مباراة مؤجلة بالدوري.