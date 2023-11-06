الفيوم.. رئيس أبشواى يبحث ١٤ شكوى وطلبا للمواطنين

بحث خالد فراج رئيس مركز ومدينة ابشواي، خلال اللقاء الدوري لخدمة المواطنين بمركز ابشواي عدد من شكاوى المواطنين في مختلف القطاعات الخدمية ، وبعض الشكاوى الخاصة بقسم الإشغالات وتراخيص المباني والقوي العاملة والتضامن الاجتماعي.

جاء ذلك بحضور الأستاذ فوزي عيد نائب رئيس المركز والأستاذة راغدة دهشان عضو المكتب الفني ومسئول العلاقات العامة، ومدير التضامن الإجتماعي ومدير مكتب العمل ومدير التعاون الزراعي ومديري القطاعات الخدمية المعنية بمركز أبشواي .

تضمنت الطلبات عدد ٥ طلبات من المواطنين خاصة بطلب الحصول علي معاش تكافل وكرامة و طلبات لصرف المعاش المتوقف.

وعلى الفور وجه رئيس المركز التضامن الاجتماعي لفحص الطلبات المقدمة واتخاذ الإجراءات القانونية واستيفاء الإجراءات القانونية وتقديم تظلمات للحالات المستحقة والمستوفين الشروط من الأسر الأولي بالرعاية.

برنامج فرصة

كذلك توجيه عدد من الحالات إلي إمكانية تمويل مشروعات بالتعاون مع برنامج فرصة وبالتعاون مع التضامن الاجتماعي

وتوفير تروسيكل لطلب مقدم من احد المواطنين لاعالة اسرته .

وتضمنت الطلبات المقدمة طلبات من عدد من المواطنين بالسماح لهم بترخيص أكشاك كمصدر دخل لهم.

ووجه قسم الإشغالات والتضامن الاجتماعي لتوفير المناسب لهم سواء كان توفير أكشاك أو تنفيذ مشروعات منزلية لأصحاب الطلبات في ظل برنامج (فرصة) .

وتشمل الطلبات التماس بسداد قيمة قرض تعثر صاحبه في السداد، ووجه رئيس المركز التضامن الإجتماعي لمخاطبة الجمعيات الخيرية لبحث الحالة والنظر في إمكانية سداد القرض.

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