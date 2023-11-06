التلغراف وصل مصر.. حكاية تطور التلغراف من الألف للياء

كثيرا منا اليوم لا يعرف التلغراف أو البرقية إلا من خلال بعض المشاهد التلفزيونية المميزة فكل من تابع المسلسلات المخابرتيه لا بد أنه شاهد لقطات وصول البرقيات المهمة بين العميل السري وطاقم العمل لقطات مسجلة احتفظنا بها في ذاكرتنا وارتبط صوت إشارتها بإشارة جاسوس، أما اليوم فنحن لا نتعامل مع البرقية إلا فيما ندر ولم ندرك أهميتها في ظل عصر ال SMS والإنترنت والهواتف المحمولة.

أما محمد علي باشا فقد أدرك أهمية مواكبة التكنولوجيا العصرية وقرر أن تتمتع مصر بها ليستفيد منها المصريون فقد اهتم محمد علي كثيرا بالتلغراف على اعتبار أنه أحدث وسائل الإتصالات الأمر الذي دفعه الى إصدار أمر الى عموم مأموري الأقاليم المصرية يطلب فيه جمع 150 فردا لتعليمهم فن الإشارة في أقرب وقت وقرر صرف مبلغ 30 قرشا شهريا لكل نفر من الأنفار الجدد بعد تعليمهم على أن يصرف لهم بعد ذلك ماهية شهرية كبقية زملائهم في العمل.

وبالفعل شيدت أبراج الإشارة بين القاهرة والإسكندرية وتولى "المسيو كوست" هذا العمل وبلغ عدد الأبراج 19 برجا تتراوح أقطارها بين 5 و7 أقطار وارتفاعها بين 9 و22 مترا.

كانت طريقة "شارب" هي الطريقة المتبعة في نقل الإشارات وهي تعتمد على عدد كبير من المحطات نتنقل الرسائل البرقية فيما بينها بطريقة الإشارات وكانت الرسالة تصل من الإسكندرية إلى القاهره بهذه الطريقه في 40 دقيقة.

وظلت هذة الطريقة حتى عهد محمد سعيد باشا الذي اصدر أوامره عام 1854م باستخدام التلغراف الهوائي وهو يعد من أقدم الإختراعات الحديثة المعمول بها في مصر والتلغراف الهوائي البسيط كان يعمل في بدايه ظهوره عن طريق البطاريات المشحونة حيث كان بكل مركز من مراكز التلغرافات مجموعة من البطاريات يتم استبدالها بغيرها اذا تعرضت للتلف أو ضعفت شحنتها حتى لا تؤثر على البرقيات ولم يقتصر إهتمام سعيد باشا على استخدام التلغراف الهوائي بل جعل له مدرسة خاصة سميت بمدرسة التلغراف وطلب من رفاعة الطهطاوي أن يعد له بعض الطلبة لدراسة فنون التلغراف وظلت المدرسة تعمل لتخريج عمال وفنيين مهرة في هذا المجال كما تم تعيين مجموعة من العمال تجيد اللغات الأجنبية بهدف ترجمة وبيان التلغرافات الواردة من الخارج وظلت المدرسة قائمة تعمل حتى أواخر القرن التاسع عشر.

استمر تحديث التلغراف والاهتمام به لا سيما مع تولي الخديوي اسماعيل حكم مصر حيث تعاقد مع قومبانيه تلغراف الإنجليز والهند من أجل توسيع دائرة تلغراف مصر ومد خط تلغرافي من مصر الى بومباي ومنه الى الصين وأستراليا وفي عام 1868 تم وضع خط تلغراف بين مصر وإنجلترا وفي نفس العام تم وضع خط بين الآن بين الإسكندرية ومالطة كما اعمل الخديوي على مد الخطوط التلغرافية في بلاد السودان لسهولة الإتصال.

ومع مر العصور تطور التلغراف إلى تم تأسيس شركة والتي أصبحت لاحقا "المصرية للاتصالات" وفي عام 1881م تم تثبيت أول خط هاتف بين القاهرة والإسكندرية وتم مد خطوط الهاتف إلى محافظات مصرية أخرى مثل الإسماعيلية وبورسعيد والسويس.

الجدير بالذكر أن "صمويل فينلي بريز مورس" هو من اخترع التلغراف بأمريكا عام 1835 وعمل على أحداث ثورة في مجال الاتصالات.