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الإثنين 06 نوفمبر 2023
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وصول التجهيزات الطبية لوحدتى طب الأسرة بميت فارس وقرية ناصر

وكيل وزارة الصحة
وكيل وزارة الصحة بالدقهلية خلال تسليم الأجهزة الطبية
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أعلن الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة عن استلام وصول التجهيزات الطبية لوحدتى طب الاسرة بميت فارس التابعة لادارة بني عبيد الصحية ووحدة طب الاسرة بقرية ناصر بإدارة دكرنس.

جاء ذلك فى إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، برفع كفاءة المنشأت الطبية.

وصرح الدكتور تامر الطنبولي مدير إدارة الأساسية أن التجهيزات تضمنت جهاز أشعة وأجهزة سونار ووحدات أسنان وأشعة أسنان. 

وأعرب مكين عن عمق تقديره وشكره لوزراة الصحة لحرصها الدائم على دعم صحة الدقهلية بأحدث التجهيزات مما ينعكس إيجابيًا  على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنيين.

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