بلينكن: نعمل على تجنب وقوع مزيد من الضحايا المدنيين وإدخال المساعدات لقطاع غزة

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الإثنين أن ارتفاع حصيلة الضحايا في غزة مسألة مقلقة ويتم العمل عليها بشكل يومي مع الجانب الإسرائيلي لتجنب وقوع مزيد من الضحايا المدنيين، إضافة إلى العمل على إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وقال وزير الخارجية الأمريكي قبيل مغادرته تركيا بعد زيارة التقى خلالها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وفقا لقناة "العربية"، إنه "خلال الأيام المقبلة سنرى نتائج المباحثات وكيف يمكن أن تتوسع المساعدات لتصل لكل من يحتاجها ولضمان استمرار خروج الأجانب من غزة"، لافتا إلى أنه يتم العمل مع الدول حول كيفية إيجاد ظروف مواتية لسلام دائم، بالرغم من الاهتمام بالأحداث اليومية إلا أنه يتم التفكير في أعقاب تلك الأزمة وما ستؤول إليه المنطقة.

وأضاف أنه يجري العمل بشكل يومي على قضايا المنطقة لضمان دخول المساعدات والهدنة الإنسانية والتقدم في مسألة الرهائن، قائلا "لا نركز على قطاع غزة فقط ولكن هناك قلق حول العنف الذي ينتشر في الضفة الغربية ونعمل على احتواء تلك التطورات".

كما أوضح وزير الخارجية الأمريكي أن زيارته لتركيا تضمنت بحث العلاقات التجارية بين البلدين والأزمة في غزة وجهود تقديم المساعدات الإنسانية وتجنب انتشار النزاع لمناطق أو دول أخرى في المنطقة، والسعي إلى السلام الدائم بين إسرائيل وفلسطين، إلى جانب الدور الذي يمكن أن تقوم به كل دولة حتى لا يتنشر النزاع لدول أخرى.