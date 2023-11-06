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الإثنين 06 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

جامعة الفيوم تنظم حفل استقبال لطلاب كلية الآثار الجدد

حفل استقبال الطلاب
حفل استقبال الطلاب الجدد بكلية الآثار بجامعة الفيوم
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شهد الدكتور محمد كمال خلاف عميد كلية الآثار، بجامعة الفيوم، فعاليات حفل استقبال الطلاب الجدد، الذي نظمته إدارة رعاية الشباب واتحاد الطلاب للعام الجامعي ٢٠٢٤/٢٠٢٣، وذلك تحت رعاية  الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور محمد فاروق الخبيري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

منسق الأنشطة الطلابية 

وبحضور الدكتور عبدالرحمن السروجي، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور محمد معتمد مجاهد، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة رشا طه عباس، منسق الأنشطة الطلابية وعدد من أعضاء هيئة التدريس والإداريين والطلاب الجدد والقدامى بالكلية، وذلك اليوم الإثنين الموافق ٢٠٢٣/١١/٦ بالكلية.

استعرض الدكتورة محمد كمال أقسام الكلية المختلفة ودورها فى  إعداد خريج متميز وتقديم كافة الإمكانات المتاحة للطلاب وتشجعيهم على التميز العلمي والتميز فى الأنشطة الطلابية.

وقدم التهنئة للطلاب المتفوقين الذين تميزوا على مستوى الكلية الذين سوف تقدم لهم الكلية دورة مجانية فى برامج التسجيل والتوثيق ثلاثي الأبعاد.

 كلية الآثار

كما رحبت الدكتورة رشا طه بالطلاب الجدد في رحاب كلية الآثار بجامعة الفيوم، وأكدت أن الكلية تعد من الكليات المتميزة على مستوى كليات الآثار بالجامعات المصرية الأخرى، ووجهت الدعوة للطلاب بضرورة المشاركة الطلابية فى كافة الأنشطة.

وفى النهاية تم تكريم بعض أعضاء هيئة التدريس والسادة الإداريين على مجهوداتهم وتعاونهم فى الأنشطة الطلابية بالكلية.

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