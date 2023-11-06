محافظ الإسكندرية يوجه رؤساء الأحياء بالمرور على المواقف ومحطات الوقود للتأكد من الأسعار

وجه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية رؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالمرور على جميع مواقف سيارات الأجرة ومحطات الوقود للتأكد من الإلتزام بالأسعار المقررة للمنتجات البترولية وعدم زيادة تعريفة ركوب وسائل النقل سواء الداخلية أو الخارجية.

وشن رؤساء الأحياء بالإسكندرية حملات مكثفة على المواقف للتأكد من عدم زيادة التعريفة ومتابعة محطات الوقود للتأكد من توافر المنتجات البترولية، حيث تم المرور على مواقف (الكيلو ٢١_ والهانوفيل_ وموقف البيطاش_وموقف سيدي بشر- وشارع ٤٥- موقف سيدي بشر الترام-الموقف المعتمد بسينما ريكس- المواقف بالعدوي- ورأس التين- وسانت كاترين_مواقف السيارات بمنطقة مينا البصل_ والموقف الجديد)، وتم الاستفسار من المواطنين عن تعريفة الركوب للتأكد من إلتزام السائقين بها.

ونشرت المحافظة أرقام غرفة العمليات للتعامل مع أي من حالات الطوارئ وإبلاغ المواطنين لأي محاولة لاستغلالهم أو التلاعب بأسعار تعريفة الركوب: ( ١١٤ ، ٤٢٣٤١٣١ ، ٤٢٣٤١٣٢ ، ٤٢٣٤١٣٣ ، ٤٢٣٤١٣٤ ، ٤٢٣٤١٣٥ ، ٤٢٣٤١٣٦ ).