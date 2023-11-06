النائب أحمد فوزي: أوافق على دراسة "سوق الكربون" ولكن أتحفظ على فرض الضريبة

أكد النائب أحمد فوزي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته على تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة عن التنمية الاقتصادية بين مصادر الطاقة والحد من مشكلات البيئة فيما يتعلق بسوق الكربون وضريبة الكربون في ضوء الدراسة المقدمة من النائب عمرو عزت، وكيل لجنة الطاقة والبيئة وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، لكنه أبدى تحفظه على "ضريبة الكربون".

جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة عن التنمية الاقتصادية بين مصادر الطاقة والحد من مشكلات البيئة فيما يتعلق بسوق الكربون وضريبة الكربون في ضوء الدراسة المقدمة من النائب عمرو عزت، وكيل لجنة الطاقة والبيئة وعضو تنسيقية شباب الأحزاب.

وقال "فوزي": "الدراسة مهمة وتتعلق بموضوع مهم جدا، وجاءت فى وقتها، وتتواكب مع يشهده العالم من تغيرات مناخية ويجب التصدي لها ومواجهتها مباشرة، كما تتواكب مع استضافة مصر مؤتمر المناخ COP27".

وتابع النائب أحمد فوزي: "الدراسة وافية، لكن لدى ملاحظة على فرض ضريبة الكربون، يمكن مواجهة الظاهرة بأساليب أخرى غير فرض الضريبة، لأن الصناع والمستثمرين محملين بأعباء وكم كبير من الضرائب وليسوا فى حاجة لفرض ضرائب جديدة، ممكن نواجه ظاهرة التغيرات المناخية بأساليب أخرى، مثل العمل على دمج الاقتصاد الرسمي وغير الرسمي، فمعظم المشاكل البيئية تأتي من القطاع غير الرسمي".

واختتم نائب التنسيقية كلمته، قائلا: "أوافق على الدراسة بشكل عام ولكن أتحفظ على فرض الضريبة".

