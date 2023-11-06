التنسيقية تلتقى نقابات مهنية ومجالس قومية ضمن صياغة البرنامج الانتخابي تمهيدا لطرحه لمرشحي الرئاسة

التقي وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على مدار أيام متتالية، بنقابة التمريض ونقابة المهن التمثيلية والمجلس القومي للأمومة والطفولة، وذلك ضمن اللقاءات التي تستهدفها التنسيقية للسماع لتطلعات الهيئات والنقابات والأحزاب في برنامج عمل الرئيس القادم ٢٠٢٤-٢٠٣٠، وترجمة وصياغة هذه التطلعات في برنامج انتخابي يستهدف طرحه بين يدي مرشحي الانتخابات الرئاسية.

وركزت اللقاءات على عددا من النقاشات أهمها: دعوة هذه الجهات للمشاركة الإيجابية في الاستحقاقات الانتخابية القادمة، بجانب ما تم من اشتباك مع التحديات التي تواجه أصحاب المصالح التابعين لهذه الجهات في مختلف القضايا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وصياغة توصيات يمكن من خلالها مواجهة هذه التحديات والتغلب عليها.

وتستهدف التنسيقية استكمال اللقاءات مع الأحزاب والهيئات والنقابات، بهدف الاستماع لكافة الأطراف والتوجهات، للخروج بتوصيات تستجيب لتطلعات الأطراف المختلفة.

