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الإثنين 06 نوفمبر 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

حسين السيد يتواجد في مران الزمالك قبل موقعة بيراميدز بالكأس

حسين السيد
حسين السيد
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حرص حسين السيد عضو مجلس إدارة نادي الزمالك على التواجد في مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي التي أقيمت  اليوم الإثنين على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، استعدادا للقاء بيراميدز المقبلة في نصف نهائي كأس مصر.

وتواجد حسين السيد في المران الجماعي للفريق من أجل دعم الجهاز الفني واللاعبين قبل المباراة المرتقبة للزمالك أمام بيراميدز في كأس مصر.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة بيراميدز المقرر لها يوم الأربعاء المقبل في نصف نهائي كأس مصر، والتي ستقام باستاد القاهرة الدولي.

كان الزمالك قد أعلن رحيل المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو في الساعات الماضية بسبب سوء النتائج، مع تعيين معتمد جمال مدرب عام مؤقت .

حسين السيد الزمالك بيراميدز أيمن مصطفى