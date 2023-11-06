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الإثنين 06 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

مران الزمالك.. الونش يواصل برنامجه التأهيلي

الونش مدافع الزمالك
الونش مدافع الزمالك
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واصل محمود حمدي "الونش" مدافع  الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك برنامجه التأهيلي على هامش التدريبات الجماعية للأبيض التي أقيمت عصر اليوم الإثنين على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وخضع "الونش" لمجموعة من التدريبات التأهيلية الفردية تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق، تمهيداً لعودته مرة أخرى للمشاركة في المران الجماعي خلال الفترة المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة بيراميدز المقرر لها يوم الأربعاء المقبل في نصف نهائي كأس مصر، والتي ستقام باستاد القاهرة الدولي.

كان الزمالك قد أعلن رحيل المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو في الساعات الماضية بسبب سوء النتائج، مع تعيين معتمد جمال مدرب عام مؤقت .

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