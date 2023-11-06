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الإثنين 06 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

أبطال آسيا.. شوط أول سلبى بين الهلال ومومباي سيتي

الهلال
الهلال
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انتهى الشوط الأول بين فريق مومباي سيتي الهندى، الذى يستضيف نظيره الهلال السعودى، من المباراة المقامة بينهما الآن، بالتعادل السلبى بدون أهداف، وذلك على ملعب "مركب شري شيف شهاتراباتي الرياضي"، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دورى ابطال آسيا.

تبادل الفريقان السيطرة على الكرة خلال مجريات الشوط الأول، إلا ان كل فريق فشل فى ترجمة سيطرته على الكرة بتسجيله اهداف.

ودخل فريق الهلال اللقاء بتشكيل جاء كالتالى:

حراسة المرمى: محمد العويس 
خط الدفاع: ياسر الشهراني، علي البليهي، كوليبالي، محمد البريك 
خط الوسط: محمد كنو، روبن نيفيز، ميشيل ديلجادو، عبد الله الحمدان، مالكوم 
خط الهجوم: ميتروفيتش.

ويحتل الهلال صدارة المجموعة الرابعة بـ7 نقاط، وبفارق الأهداف عن نافباخور الأوزبكي، بينما يتذيل مومباي سيتي ترتيب المجموعة دون نقاط.

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