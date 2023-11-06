بعد تأهل سيف عيسى للأولمبياد.. رئيس التايكوندو: "بداية المشوار وليس نهايته"

عبر المستشار محمد مصطفى رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو عن سعادته بعد حصول سيف عيسى على الميدالية الفضية ببطولة إفريقيا للكبار G4 بأبيدچان بساحل العاج ضمن التأهل لأولمبياد باريس من خلال التصنيف الاوليمبى.

ويعد سيف أول لاعب فى تاريخ التايكوندو المصرى يتأهل مرتين متتاليتين لدورة الألعاب الأولمبية بعد المشاركة دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 التي حقق فيها الميدالية البرونزية.

وقال رئيس اتحاد التايكوندو في تصريحات خاصة للبوابة نيوز أن ميدالية سيف تعد أنجز كبير لأسرة التايكوندو وان ما حققناه يعتبر بداية المشوار وليس نهايته، معظم هذه المجموعة من اللاعبين سيشاركون في أولمبياد باريس 2024 بالإضافة إلى أولمبياد 2028، نحن نسير على الطريق الصحيح وهدفنا الصعود على منصات التتويج في باريس".

وأضاف: "تعتبر الأجهزة الفنية بالكامل من المصريين، الخطط التي وضعناها حتى الآن تنفذ بطريقة جيدة، وعندما نجتمع كل فترة نقوم بتعديل الخطط وفقًا لظروف المرحلة التي نمر بها، نحن منتبهون جيدًا لما يحدث ونسير في طريقنا بمنتهى التواضع، نعرف أننا مازلنا في بداية الطريق".

وتمكن سيف عيسى من الفوز على بطل الجزائر في ربع النهائي بنتيجة 2-0 ثم استطاع تحقيق الفوز على بطل مالي بالنتيجة نفسها في نصف النهائي قبل أن يخسر في المباراة النهائية من بطل بوركينا فاسو.

وتخوض مصر منافسات البطولة ببعثة مكونة من 13 لاعبًا بواقع 6 لاعبين و7 لاعبات.

واللاعبون هم: معتز بالله عاصم (-54 كجم)، أحمد وائل (- 68 كجم)، رامي عيسى (-74 كجم)، سيف عيسى (- 80 كجم)، أحمد راوي (-87 كجم)، عبد الله عصام (+87).

واللاعبات هن: ليلى شريف (-46 كجم)، جنى خطاب (-49 كجم)، شهد سامي (-53 كجم)، نادين عمرو (- 62 كجم)، آية شحاتة (- 67 كجم)، ميسون إيهاب (-73 كجم)، تقى شعبان (+73 كجم).

ويقود المنتخب جهاز فني مكون من: أسامة سيد مدربًا عامًا، محمد مجدي مدرب المنتخب، أحمد الشباسي محلل أداء المنتخب، الدكتور أحمد مسعد رئيس الجهاز الطبي، الدكتور قدري المر اخصائي العلاج الطبيعي.

فيما يرأس البعثة المهندس محمد عجيزه عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى للتايكوندو والمشرف العام على المنتخب الوطني.