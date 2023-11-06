الاحتلال يستهدف محيط مستشفى الشفاء فى قطاع غزة

أفادت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية منى عوكل، بأن الاحتلال الإسرائيلي استهدف محيط مستشفى الشفاء الطبي في قطاع غزة.

وكان الهلال الأحمر الفلسطيني أعلن عن إصابة مسعف في قصف للاحتلال بمدخل مبنى مستشفى القدس فى غزة، وفق خبر عاجل لفضائية "إكسترا نيوز".

وسبق وأعلن المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني عبدالجليل حنجل، أن الهلال الأحمر تخدم قطاع غزة بـ31 سيارة إسعاف و285 مسعفًا و130 متطوعًا، وهناك عدد من السيارات الأخرى خرج من الخدمة نتيجة الاستهدافات ونقص الوقود، وتعمل الكوادر الطبية بكامل قوتها رغم ضعف الإمكانات والقصف المتكرر.