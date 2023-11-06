النائب أحمد إدريس: قوات الاحتلال ترتكب جرائم حرب في غزة 

استنكر النائب أحمد إدريس، عضو مجلس النواب، تصريحات وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو، والتي طرح فيها إسقاط قنبلة نووية على قطاع غزة كأحد خيارات إسرائيل في الحرب ضد الفلسطينيين، مؤكدا أن تلك التصريحات توضح خطورة الوضع فى الأراضي المحتلة وتأكيدا لخطة قوات الاحتلال بعمل تطهير عرقي بغزة.

وطالب "إدريس" المجتمع الدولي بأن يأخذ تلك التصريحات فى الحسبان لوقف الاعتداءات والانتهاكات التي تقوم بها إسرائيل ضد المدنيين العزل فى فلسطين، منوها بأن قوات الاحتلال ترتكب جرائم حرب فى غزة.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن ما تقوم به قوات الاحتلال فى فلسطين انتهاك صارخ للقانون الدولي وحقوق الإنسان وأدى إلى سقوط الآلاف من الشهداء والمصابين من المدنيين العزل، فضلا عن قصفها للمستشفيات وسيارات الإسعاف وإعاقة إدخال مزيدا من المساعدات لأهالي القطاع.

وقال النائب أحمد إدريس، إن الصراع الذي نشاهده الآن هو الأعنف في القضية الفلسطينية، وهذا واضح في العدد الكبير للشهداء والجرحى من أطفال ونساء وشيوخ وشباب، كما طالب المجتمع الدولى بدعم الجهود الرامية لتحقيق السلام فى المنطقة وإدخال مزيدا من المساعدات الإنسانية للمدنيين.