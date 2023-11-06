محافظ الشرقية يُتابع أعمال إنشاء محطة معالجة صرف صحي القبة

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اليوم أعمال إنشاء محطة معالجة صرف صحي القبة - التلين بمنيا القمح والمُقامة على مساحة 8 أفدنة بطاقة استيعابية 15 ألف م3 / يوم ( مرحلة أولى ) ، وبتكلفة مبدئية 200 مليون جنيه ، وذلك لتقديم مشروع صرف صحي آمن وسليم لأهالي القريتين والقرى المجاورة.

قدمت المهندسة إيمان رفعت رئيسة الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية شرحاً تفصيلياً عن مكونات المشروع والذي يضم 20 وحدة مابين أحواض تهوية وترسيب مرحلية ومزج بالكلور وطلمبات رفع الحمأة الزائدة وأحواض تجفيف الحمأة وغرف للجهد المنخفض والمتوسط والمحولات والتحكم ، بالإضافة إلى محطة رفع القبة بنسبة تنفيذ 70 % وشبكات إنحدار بطول 6 كم ، بنسبة تنفيذ 95 % ، ومحطة رفع التلين بنسبة تنفيذ 60 % وشبكات إنحدار بطول 13 كم بنسبة تنفيذ 75 %.

شدد المحافظ على الشركة المسند لها تنفيذ الأعمال بالمشروع بمضاعفة العمل والجهد لسرعة الإنتهاء منه طبقاً للجدول الزمني المحدد مع مراعاة الجودة في العمل والإلتزام بالمواصفات القياسية المحددة.

شهدت جولة محافظ الشرقية بمدينة منيا القمح تفقد أعمال إحلال وتجديد كوبري مشاه عزبة عاصم الرابط بين الوحدتين المحليتين الجُديدة والتلين على بحر مويس والمُقام بتكلفة 2 مليون و 700 جنيه ، وذلك لخدمة الأهالي وتحقيق عبور آمن لهم.

رافق المحافظ في الجولة أشرف عامر رئيس مركز ومدينة منيا القمح والمهندس محمد نبيه المشرف على تنفيذ مشروع الصرف الصحي بالشركة المنفذة والمهندس ميلاد عطية مدير المشروعات بالشركة المنفذة لأعمال المشروع.