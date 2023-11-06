رئيس جامعة قناة السويس يتفقد مركز طب الأسرة الرئيسي بالمستشفيات الجامعية

أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، الانتهاء الفعلي من أعمال البناء والتشييد لمركز طب الأسرة الرئيسي والذي تم البدء بأعمال رفع كفاءة البنية التحتية به منذ الشهور القليلة المنقضية، وذلك للارتقاء بالخدمة الطبية المقدمة لأهالي إقليم القناة والعاملين بالجامعة والمستشفيات الجامعية وذويهم.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن الانتهاء من تطوير مركز طب الأسرة الرئيسي يعد خطوة لتحقيق هدفنا الأساسي، وهو اعتماد المستشفيات الجامعية للعمل تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.

جاء ذلك أثناء تفقد الدكتور ناصر مندور اليوم الإثنين، يرافقه الدكتور أحمد أنور المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتورة مروة عرابي نائب المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتورة سهير أبو عيشه أمين عام الجامعة- لمركز طب الأسرة بالمستشفيات الجامعية.

هذا وأوضح الدكتور أحمد أنور أنه تم الانتهاء من التشطيبات النهائية لأعمال التطوير بالمركز، ثم يعقب ذلك وضع الأثاث المكتبي والأجهزة الطبية والعيادات بالمركز وفق أعلى معايير الجودة، وذلك لتدشينه في القريب العاجل، كنقلة نوعية جوهرية في الخدمات الطبية المقدمة لأهالي الإقليم.

تضم وحدة طب الأسرة الخاصة بمستشفى جامعه قناة السويس، أماكن استقبال وانتظار للمرضى، بالإضافة إلى عيادات طب الأسرة، أمراض النساء ومتابعة الحمل، وعيادات الأطفال، وعيادة طب الأسنان، وتنظيم الأسرة. بالإضافة إلى غرفة الأشعة x-ray، ومعامل الدم، والتحاليل، وسحب العينات. إلى جانب غرفة التعقيم، المغسلة، وغرف الفرز، وغرفه النفايات، غرف الكهرباء، والتيار الخفيف، وغرف تغيير الملابس ، إلى جانب التسجيل الطبي، والطوارئ والملاحظة، والصيدلية والمخازن وغرفة التطعيمات، والمكاتب الإدارية.