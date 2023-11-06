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الإثنين 06 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

المشدد 10 سنوات لمتهمي تنظيم داعش الجيزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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قضت محكمة الجنايات المنعقده بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، على ٣ متهمين  بالسجن المشدد 10 سنوات وذلك بقضيه تنظيم داعش الارهابي بالجيزه ووضعهم بقوائم الإرهاب .

وجهت النيابه للمتهمين تهم تولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين

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