المشدد 10 سنوات لمتهمي تنظيم داعش الجيزة

قضت محكمة الجنايات المنعقده بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، على ٣ متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات وذلك بقضيه تنظيم داعش الارهابي بالجيزه ووضعهم بقوائم الإرهاب .



وجهت النيابه للمتهمين تهم تولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين