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الإثنين 06 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

معتمد جمال يتسلم مهام عمله في الزمالك

من تدريب الزمالك
من تدريب الزمالك
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تسلم معتمد جمال مدرب عام الزمالك والقائم بأعمال المدير الفني لحين التعاقد مع مدرب أجنبي جديد، مهام عمله في النادي عصر اليوم الإثنين، وذلك بقيادة مران الفريق الأبيض بملعب النادي في ميت عقبة .

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر، المقرر لها يوم الأربعاء المُقبل باستاد القاهرة الدولي.

وكان مجلس إدارة الزمالك قرر تعيين رسميا معتمد جمال مدربا عاما وقائما بأعمال المدير الفني  عقب توجيه الشكر للكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني ومساعده فريدي هيرناندو ومدحت عبدالهادي المدرب العام.

وخسر فريق الزمالك درع الدوري في الموسم الماضي ويواجه صعوبات كبيرة هذا الموسم أيضًا محليًا.

معتمد جمال الزمالك بيراميدز أيمن مصطفى