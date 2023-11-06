رئيس الدولي لرفع الأثقال البارالمبي يهدي درع نجاح تنظيم كأس العالم للجنة البارالمببة المصرية

أهدت اللجنة الدولية لرفع الأثقال البارالمبي برئاسة جورج مورينيو، للجنة البارالمبية المصرية ممثلة في الدكتور شعبان الخطيب رئيس اللجنة المنظمة لكأس العالم وعضو اللجنة البارالمبية المصرية، درع نجاح استضافة مصر لبطولة كأس العالم.

وقدم جورج مورينيو، رئيس اللجنة الدولية، الشكر والتقدير للدكتور شعبان الخطيب، على تنظيم وإخراج البطولة على أعلى مستوى وقد نالت على إشادة جميع الوفود التي شاركت.

على الجانب الآخر، وجه الدكتور شعبان الخطيب عضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية المصرية الشكر والتقدير لرئيس اللجنة الدولية على تواجده في مصر وحضوره لمنافسات البطولة، مؤكدًا على أن الجميع يبذل قصارى جهده من أجل تنظيم الأحداث والبطولات بمستوى يليق بمصر.

وقد حقق المنتخب المصري لرفع الأثقال البارالمبي 26 ميدالية متنوعة بواقع 11 ميدالية ذهبية و 11 ميدالية فضية و 4 ميداليات برونزية، بالإضافة إلى حصد 6 ميداليات متنوعة في منافسات الفرق والمختلط والميكس.

وشارك في منافسات البطولة 70 لاعبا ولاعبة يمثلون 12 دولة وهى: “إيطاليا، الجزائر، غانا، جورجيا، ناميبيا، مولدوفا، استونيا، المجر، مالاوى، غينيا، كينيا، مصر“.