وزير الشباب يشهد إطلاق حملة "وثق" الإلكترونية للانتخابات الرئاسية 2024

أطلق مشروع متطوعي وزارة الشباب والرياضة YLY حملة "وثق" الإلكترونية، للإنتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ فى جميع محافظات مصر، بحضور قيادات الوزارة، وشباب المشروع من مختلف المحافظات بمركز التعليم المدني بالجزيرة.

افتتح اللقاء بعرض ڤيديو عن دعم وزارة الشباب والرياضة والوزير للشباب، ثم الحديث عن حملة "وثق" وهى حملة إلكترونية بفكر وأيادى شباب مشروع متطوعي وزارة الشباب والرياضة YLY، من انحاء الجمهورية، لتشجيع وتوعية الشباب بدورهم المجتمعي والوطني، وتأثيرهم القوي فى بلدهم، خلال فترة الاستحقاق الانتخابي، وهى من الشباب وللشباب.

أكد وزير الشباب والرياضة خلال إطلاق حملة "وثق" ولقائه بشباب مشروع YLY، مدى اهتمام الوزارة بهذه الحملة الأولى من نوعها للإنتخابات الرئاسية، لتوسيع قاعدة المشاركة الإنتخابية، والتشجيع على أداء الواجب الوطني، وتشكيل الوعي لدى الشباب، وإبراز وتوثيق دور الشباب ف العملية الإنتخابية وأداء الواجب الوطني، وتسليط الضوء على القوة الشبابية فى إتخاذ القرارات المصيرية.

حضر اللقاء نجوى صلاح وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتنمية الشباب، والدكتورة سونيا عبدالوهاب، وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، والدكتور عمرو الحداد مساعد الوزير للتنمية الرياضية، ومعاوني، الوزير، وشهاب جمال الدين مدير المشروع بالوزارة.