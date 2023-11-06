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الإثنين 06 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بسعر 27 جنيها للكيلو.. محافظ قنا يعلن ضخ 30 طن سكر بمنافذ المدن والقرى

محافظ قنا اللواء
محافظ قنا اللواء أشرف الداودي
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صرح اللواء أشرف الداودي محافظ قنا ، بأنه سوف يتم ضخ 30 طن سكر بسعر 27 جنيها للكيلوجرام مساء اليوم الاثنين على منافذ المحافظة المنتشرة بالمدن والقرى ، وذلك في إطار مبادرة " خفض أسعار السلع" التى أطلقها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

وأضاف الداودي، أن المحافظة تمتلك 58 منفذ بيع داخل المدن التسع، ومقار الوحدات المحلية للقرى ، منتشرة بجميع مدن وقرى المحافظة ، تقوم بتوفير السكر بسعر مخفض ، لافتا إلى أنه لا يحق للمواطن شراء أكثر من 1 كجم سكر ، حتى يتسنى لجميع المواطنين الإستفادة من مبادرة تخفيض الأسعار .

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