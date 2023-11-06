بسعر 27 جنيها للكيلو.. محافظ قنا يعلن ضخ 30 طن سكر بمنافذ المدن والقرى

صرح اللواء أشرف الداودي محافظ قنا ، بأنه سوف يتم ضخ 30 طن سكر بسعر 27 جنيها للكيلوجرام مساء اليوم الاثنين على منافذ المحافظة المنتشرة بالمدن والقرى ، وذلك في إطار مبادرة " خفض أسعار السلع" التى أطلقها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

وأضاف الداودي، أن المحافظة تمتلك 58 منفذ بيع داخل المدن التسع، ومقار الوحدات المحلية للقرى ، منتشرة بجميع مدن وقرى المحافظة ، تقوم بتوفير السكر بسعر مخفض ، لافتا إلى أنه لا يحق للمواطن شراء أكثر من 1 كجم سكر ، حتى يتسنى لجميع المواطنين الإستفادة من مبادرة تخفيض الأسعار .