حبس المتهم بقتل بائع في مشاجرة بدار السلام

قررت النيابة العامة، اليوم الاثنين، حبس متهم بقتل اخر أثناء تشاجرهما، بسبب بيع المجني عليه لمنتجات أمام محل ملك المتهم، أربعة أيام علي ذمة التحقيقات.

وكلفت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الواقعه، واستدعاء شهود العيان لسماع اقوالهم، واستكمال التحريات.

وتبين من مناظرة النيابة للجثة انها لشتب، مصاب بطعنات وجروح بأماكن مختلفة من الجسم، ادت الي تهتكات ونزيف دموى، يرجح أنها سبب الوفاة، وأمرت النيابة بعرض جثة المجني عليه علي الطب الشرعي، لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها، والتحفظ علي سلاح الجريمه، كما أمرت بعرض المتهم على الكب الشرعى لبيان تعاطيه أية مواد مخدرة، والتصريح بالدفن.

تلقى قسم شرطة دار السلام، بلاغًا من أحد المستشفيات بإستقبالها (بائع متجول- مقيم بدائرة القسم) توفى متأثرًا بإصابته بجروح قطعية متفرقة بالجسم إثر ادعاء مشاجرة.

وبالفحص وإجراء التحريات تبين حدوث مشادة كلامية بين المتوفى ومالك محل لبيع السجاد، بسبب قيام المجنى عليه ببيع ملابس أمام المحل، ملك الأخير، تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها الأخير بالتعدى عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض "مطواة"، نتج عن ذلك إصابته المنوه عنها التى أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته السلاح المستخدم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.