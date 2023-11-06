المشدد والمؤبد لمتهمين شرعوا في قتل ضابط وخفير نظامي بالفيوم

أصدرت محكمة جنايات الفيوم اليوم الاثنين، برئاسة المستشار ياسر محرم، رئيس محكمة الجنايات وأمن الدولة العليا دائرة الإرهاب، وعضوية المستشارين مجدي محمد هريدي، وبيشوي النسر جميل، ووكيل نيابة أسامة طارق، وأمانة سر مرقص نبيل، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني، حكمها بالسجن المشدد بأحكام وصلت إجمالي عدد السنوات بها ل 49 عاما للمتهم محمد ر ر 30 سنة وتغريمه 515 الف جنيه، و46 عاما للمتهم ر أ ع 33 سنة وتغريمه 555 ألف جنيه، والمؤبد للمتهم مصطفي ر ر 28 سنة وتغريمه 500 ألف جنيه، والسجن المشدد 3 سنوات لكل من ومحمد.ع.ع 21 سنة، واحمد.م.م 24 سنة، ومحمود.ج.ر 21 سنة لإتهامهم في القضية رقم 39463 لسنة 2022 والتي رجعت فيها للمتهمين أهم الشروع في قتل معاون مباحث مركز إطسا النقيب أحمد مخلوف والخفير إبراهيم حسن محمد، وذلك أثناء ضبطهم في الإتجار بزهرة الخشخاش 'الحشيش'، وبعض المواد المخدرة بدائرة مركز إطسا .

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة إلى 9 أكتوبر من العام الماضي، عندما أكدت تحريات مباحث مركز شرطة صحة معلومات واردة بوجود دولاب لبيع المخدرات وزهرة الخشخاش وبعض المواد المخدرة بدائرة مركز إطسا، يقوم بإدارتها 6 أشخاص وهم كل من محمد.ر.ر، 30 سنة ، ومحمد.ع.ع 21 سنة، واحمد.م.م 24 سنة، ومحمود.ج.ر 21 سنة، ورجب .ا.ع 33 سنة، ومصطفي .ر.ر 28 سنة.

إطلاق أعيرة نارية

وعلي الفور إنتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة إطسا الي مكان الواقعة لضبط الأشخاص سالفي الذكر، والمواد المخدرة، وأثناء ذلك أطلق أفراد العصابة أعيرة نارية بإتجاه قوات الشرطة أسفر ذلك عن إصابة كل من معاون مباحث النقيب أحمد مخلوف والخفير النظامي إبراهيم حسن قاصدين قتلهما للفرار من الكمين.

وأثناء قيامهم بإطلاق الاعيرة النارية تمكن أحدهم من الهروب، وتمكنت قوات الأمن من القبض علي باقي المتهمين وتم ضبط الأسلحة المستخدمة والمواد، وكمية من زهرة الحشيش، ومبلغ من المال وعدة هواتف محمولة لاستخدامها في التواصل مع عملائهم.

نقلت سيارات الإسعاف المصابين من قوات الشرطة وهم النقيب أحمد مخلوف والخفير إبراهيم حسن الي مستشفي الفيوم الجامعي لعمل الفحوصات الطبية اللازمة وتلقي العلاج اللازم .

وأحيلت الواقعة الي النيابة التي وجهت للمتهمين تهم الاتجار في المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية بدون ترخيص، وحيازة الذخائر، كما وجهت النيابة المتهم الاول تهمة مقاومة النقيب أحمد مخلوف والخفير إبراهيم حسن، وذلك بأن أشهر السلاح الناري في وجهها وأطلق صوبهما الأعيرة النارية،وأحدث بهما إصابات كما ورد في تقرير الطب الشرعي، وكان ذلك أثناء تأدية وظيفتهما ليحول بينهما وبين ضبطهم، وكان المتهمان الخامس والسادس متواجدين بمسرح الجريمة، ووجهت النيابة للمتهم تهمة الشروع في قتل المجني عليهما ، كما وجهت النيابة للمتهمين الثالث والرابع تهمة تعاطي الحشيش المخدر وإحرازه بغرض التعاطي، وللمتهم الثاني تهمة حيازة الأيفون والحشيش والأمفيتامين بغرض التعاطي .



أعترف المتهمين

وأعترف المتهمون بتكوينهم تشكيل عصابي متخصص في المواد المخدرة بتزعمه المتهم الأول، وان المواد المخدرة المضبوطة بحوزتهم وهي عبارة عن 66 كيس شفاف اللون بداخله نبات البانجو المخدر، بقصد الإتجار، كما إعترفوا أن المبلغ المالي المضبوط بحوزتهم ويبلغ 19 الف و400 جنيه هو حصيلة الإتجار في المواد المخدرة، والهواتف المحمولة المضبوطة بغرض التواصل مع عملائهم، كما اعترفوا بحيازتهم للأسلحة النارية وهي عبارة عن بندقية آلية و8 طلقات ومسدس وذخيرة وأثبت تقرير الطب الشرعي والمعمل الجنائي أن الطلقات المصاب بها المجني عليهما من ذات الأسلحة ، وأحالت النيابة المتهمون الي محكمة جنايات الفيوم التي أصدرت أحكامها السابقة .