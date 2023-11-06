وفاة زوجة الفنان مدحت صالح السابقة ليلى صديق

رحلت عن عالمنا منذ قليل، ليلى صديق الزوجة السابقة للفنان مدحت صالح، بعد صراع مع المرض.

وأعلن الفنان شريف إدريس خبر الوفاة عبر حسابه الرسمي بموقع فيس بوك، وعلق قائلًا: "لا إله إلا الله.. إنا لله وإنا إليه راجعون، وداعًا ليلى صديق".

يذكر أنه سيتم تشييع الجثمان بعد صلاة العصر من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، بحضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني.

الجدير بالذكر أنه نعى عدد كبير من نجوم الوسط الفني زوجة الفنان مدحت صالح السابقة ليلى صديق، أبرزهم الفنان محمد صبحي والذي قال في منشور له "وداعًا ليلى يوسف صديق إنا لله وإنا إليه راجعون، لا أتمالك نفسي هذا الصباح عند معرفتي برحيلك كنتي إنسانة رائعة وصديقة غاية في الوفاء والإخلاص".

وأضاف: "صداقة دامت أكثر من ثلاثين عامًا وآخرها أسبوعين أكتب لكي رسائل واتصل يوميًا ولا مجيب دعائي إلى الله أن يرحمك ويغفر لك ويدخلك فسيح جناته وللأسرة الصبر والسلوان".