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الإثنين 06 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

أبطال آسيا.. القوة الجوية يتقدم على اتحاد جدة في الشوط الأول

القوة الجوية
القوة الجوية
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تقدم فريق القوة الجوية العراقي، على نظيره الاتحاد السعودي، بهدف دون رد، فى الشوط الأول من المباراة المقامة بينهما الآن على ملعب "فرانسو حريري"، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال آسيا وأحرز هدف الشوط الأول اللاعب علي جاسم فى الدقيقة 44 من عمر اللقاء.
سيطر فريق القوة الجوية العراقى على مجريات الشوط الأول، وترجم سيطرته بتسجيل هدف اللقاء الوحيد حتى الآن.
وخاض البرتغالى نونو إسبيريتو سانتو المدير الفنى لفريق الاتحاد السعودى، المباراة بتشكيل جاء كالتالى:
حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.
خط الدفاع: مدالله العليان، عمر هوساوي، حسن كادش محبوب، أحمد بامسعود.
خط الوسط: فيصل سراج الغامدي، نغولو كانتي، هارون كمارا.
خط الهجوم: رومارينهو، كريم بنزيما، جوتا.

ويحتل فريق الاتحاد السعودي صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط، بينما يقع القوة الجوية فى الوصافة بـ 4 نقاط.

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دوري ابطال اسيا الاتحاد السعودي القوة الجوية العراقى