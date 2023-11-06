كامل الوزير: توطين صناعة الوحدات المتحركة يجعل مصر أولى الدول المصنعة في الشرق الأوسط وأفريقيا

أشار الفريق كامل الوزير وزير النقل، الى ان توطين صناعة الوحدات المتحركة يجعل مصر أولى الدول المصنعة للوحدات المتحركة فى الشرق الأوسط وأفريقيا، مضيفا أنه يمثل الخطوة الأولى فى تحقيق الحلم بأن تكون مصر أحدى الدول الصناعية الكبرى في هذا المجال وتوفير جميع إحتياجات المشروعات القومية الضخمة الذى تنفذها الدولة في هذا المجال لتوفير العملة الصعبة والتى كانت تستخدمها الدولة لاستيراد القطارت.

كما سيساهم في توفير فرص العمل للشباب وفتح آفاق جديدة لزيادة الدخل القومى بالتصدير الى كافة دول العالم خاصة قارة أفريقيا .

جاء ذلك خلال فعاليات توقيع اتفاقية الشروط والاحكام لتوطين وتصنيع عدد 500 عربةسكة حديد شاملة أعمال الصيانة وقطع الغيار لمدة 15 عام كمرحلة أولى من إجمالى عدد 1000 عربة بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر و الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية (نيريك)، وذلك علي هامش فعاليات الدورة الخامسة لمعرض النقل الذكي للشرق الاوسط وافريقيا TransMEA2023.