بوتين يزور كازاخستان الأربعاء المقبل

الإثنين 06/نوفمبر/2023 - 02:57 م

يزورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين أستانا يوم الأربعاء المقبل ؛ تلبية لدعوة من نظيره الكازاخي قاسم جومارت توكاييف.. حسبما ذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي للرئيس الكازاخستاني، اليوم الاثنين.

وأوضح البيان أن أن الرئيسين بوتين وتوكاييف سيعقدان اجتماعا ؛ لمناقشة القضايا الراهنة في إطار الشراكة الاستراتيجية الكازاخستانية الروسية.

وفي سياق آخر.. بحث وزير الطاقة القيرغيزي تالايبك إبرايف اليوم مع نائب المدير العام لشركة (روس اتوم) الروسية نيكولاي سباسكي، إمكانية بناء محطة طاقة نووية صغيرة ذات تصميم روسي في قيرغيزستان.

وذكرت وكالة أنباء (ترند) المتخصصة في أخبار منطقة القوقاز ومنطقة بحرالخزر وآسيا الوسطى أن الجانبين تناولا خلال المباحثات مجموعة واسعة من المواضيع المتعلقة بالتعاون بين البلدين في مجال الطاقة الخضراء، بما في ذلك طاقة الرياح والطاقة الكهرومائية.

وفي عام 2022.. وقعت وزارة الطاقة في قيرغيزستان مذكرة تعاون مع (روس اتوم) لبناء محطة صغيرة للطاقة النووية باستخدام مفاعل (RITM-200) في قيرغيزستان.

كما وقعت شركة (نوفا ويند- NovaWind) (التابعة لروساتوم) وصندوق التنمية الروسي القيرغيزي اتفاقية في أكتوبر 2023؛ لاستكشاف وتنفيذ مشروع استثماري لبناء محطة لطاقة الرياح في منطقة (إيسيك كول) في قيرغيزستان، وفقا للوكالة.

