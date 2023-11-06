بعد عرض الحلقة الأولى من روحى فيك.. نور محمود الطبيب النفسي لـ منذر ريحانة

تفاعل الجمهور بشكل كبير بعد عرض الحلقة الأولى من حكاية "روحي فيك" ضمن حكايات مسلسل "55 مشكلة حب"، التي تشارك في بطولتها الفنانة عائشة بن أحمد وآخرين، حيث يتم عرضها على قناة ON في تمام الساعة الثامنة مساءًا.

دارت أحداث الحلقة الأولى من حكاية "روحي فيك" حول الإثارة والتشويق، أهمها ذهاب "سحر" الشخصية التي تجسدها الفنانة عائشة بن أحمد، وزوجها "ثابت" الشخصية التي يقدمها الفنان نور محمود إلى إحدى العزب، وهناك تتغير حياتهم وتنقلب رأسا على عقب.

ويظهر الفنان منذر ريحانة في شخصية مريض نفسي، ويحاول "ثابت" معالجته، مجسدًا شخصية طبيب نفسي، وبها جانب كبير من الغموض، وانتهت الحلقة بظهور الفنان محمد كيلاني ويحمل رسالة مليئة بالغموض.



الجدير بالذكر بأن حكاية "روحي فيك" هى الحكاية الرابعة والأخيرة من مسلسل "55 مشكلة حب" والذي تتضمن نخبة من النجوم أبرزهم: النجمة عائشة بن أحمد، نور محمود، فراس سعيد، محمد كيلاني، هلا السعيد، سمر مرسي، مؤمن نور، محمد عبد العظيم، ريم رؤوف، ألفت إمام، حسام فياض وعدد آخر من الفنانين ومجموعة من ضيوف الشرف وعلى رأسهم النجم منذر ريحانة وآخرين، وهي من إنتاج أحمد عبد العاطى وأشراف عام ماجد جاب الله ومن قصة وسيناريو وحوار أحمد عثمان وإخراج الأردني محمد لطفي.