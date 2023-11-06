رابط تقديم تظلمات مسابقة 30 ألف معلم بالبحيرة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالبحيرة، فتح باب تلقي التظلمات الخاصة بالسادة الذين لم يجتازو مسابقة 30 ألف معلم، حيث يتم قبول التظلمات حتى 20 نوفمبر الجاري بمقر معهد الفتيات بجوار إدارة بندر دمنهور التعليمية.

والأوراق اللازمة

1- طلب تظلم.

2- صورة الرقم القومي.

3- نتيجة الاستعلام عن المسابقةة( مطبوعة ).

ويتم الحصول على نتيجة الاستعلام من خلال الرابط الإلكتروني الذي أطلقته وزارة التربية والتعليم لتوضيح أسباب عدم اجتياز التدريبات في مسابقة "30 ألف معلم السنة الأولى"

رابط تقديم تظلمات مسابقة 30 ألف معلم في البحيرة

وأتاحت الوزارة، الرابط التالي: https://educompetition.emis.gov.eg/

حيث يقوم المعلم الذي لم تتح له فرصة اجتياز التدريبات بإدخال رقمه القومي عبر الرابط المعلن أعلاه للاطلاع على التدريب الذي لم يجتازه.

وتتقدم مديرية التربية والتعليم بالبحيرة بخالص الامنيات لكل من لم يجتاز التدريب بالنجاح والتوفيق.