لافروف: روسيا مستعدة لإجراء حوار عملي مع الغرب

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم /الاثنين/، إن موسكو منفتحة على الحوار مع الغرب، بشرط أن تأخذ الدول الغربية مصالح روسيا بعين الاعتبار.

وأضاف لافروف- حسبما ذكرت وكالة أنباء (تاس) الروسية- "منفتحون على حوار عملي مع الدول الغربية، شريطة أن تبدي استعدادها لمراعاة مصالحنا بالأفعال وليس بالأقوال فقط والتعاون على أساس المنفعة المتبادلة والاحترام المتبادل".

وتابع: "عاجلا أم آجلا، سيدرك الغرب أن سياسته الحالية المناهضة لروسيا لا تؤدي إلى أي شيء، فضلا عن أن الساسة الغربيين بات لديهم رؤية استراتيجية وينتهجون بشكل أعمى نفس مسار سياسة واشنطن الضارة بمصالح روسيا".