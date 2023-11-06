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الإثنين 06 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

القاهرة الإخبارية: دخول 15 شاحنة مساعدات جديدة إلى غزة من معبر رفح

دخول المساعدات الإنسانية
دخول المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح
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أفادت قناة القاهرة الإخبارية بدخول 15 شاحنة مساعدات جديدة إلى الجانب الفلسطيني من معبر رفح ليصل الإجمالي اليوم إلى 50 شاحنة.

يذكر أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة «أونروا» قد أعلنت عن قصف 50 مدرسة تابعة لها، ومقتل أكثر من 80 موظفا جراء القصف المستمر على غزة منذ يوم 7 أكتوبر الماضي.

وقال عنان أبو حسنة، المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة «أونروا»، إن أكثر من مليون شخص نزحوا داخل قطاع غزة، منهم 700 ألف في مراكز الإيواء التابعة للأونروا، وفقا لـ«العربية».

وأضاف أن النازحين فروا إلى مراكز الإيواء في ظل قلة المساعدات، مشيرا إلى أن المساعدات الغذائية في مراكز الإيواء من المتوقع نفادها خلال 5 أيام على الأكثر، مشيرا إلى أن الوقود في القطاع سينفد تماما، خلال فترة وجيزة، ما ينبئ بكارثية إنسانية جديدة.

فلسطين معبر رفح لقاهرة الإخبارية أونروا غزة