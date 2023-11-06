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الإثنين 06 نوفمبر 2023
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

جولة سياحية لوفد الاتحاد العربي للرياضة العسكرية لمعالم تونس

جولة سياحية لوفدالمجلس
جولة سياحية لوفدالمجلس الدولى للرياضة العسكرية " السيزم
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أعدت اللجنة المنظمة للمنتدى العالمى لعلوم الرياضة والندوة العربية العسكرية الثامنة للإعداد البدنى جولة سياحية لوفدى المجلس الدولى للرياضة العسكرية "السيزم" والاتحاد العربى للرياضة العسكرية، الذى استضافتهما الجمهورية التونسية مؤخراً.


وذلك لزيادة المعالم السياحية والأثرية الشهيرة بتونس، ومنها زيارة المتحف الوطنى بباردو ، والمدينة العتيقة وقصر البلدية والسوق القديم وقصر النجمة الزهراء بسيدى بوسعيد، رافقهم فيها العقيد دكتور لطفى بوقرة - رئيس اللجنة العلمية بالإتحاد العربى للرياضة العسكرية، وعضو اللجنة الفنية لألعاب القوى بالسيزم.


قام مرافقو الوفد بتقديم شرح واف عن هذة الأماكن للضيوف الذين أشادوا بما شاهدوه من لوحات تجسد الحضارة التونسية القديمة العريقة.

الزهراء اللجنة المنظمة للمنتدى العالمى لعلوم الرياضة والندوة العربية العسكرية المجلس الدولى للرياضة العسكرية