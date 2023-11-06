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الإثنين 06 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

السيسي: هناك روابط أزلية بين مصر وجنوب السودان

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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رحب الرئيس عبدالفتاح السيسي برئيس جنوب  السودان سلفا كير، قائلًا «نرحب بكم في بلدكم الثاني مصر والوفد لمرافق لكم، نرحب بكم في بلدكم الشقيق التي تربطكم بها روابط أزلية وتاريخ ممتد دعمت خلاله مصر تطلعات شعبكم الكريم نحو مستقبل أفضل إيمانا بتحقيق آماله وتلبية طموحاته المشروعة».

وأضاف الرئيس السيسي، في مؤتمر صحفي يعقده مع رئيس جنوب السودان بقصر الاتحادية ونقلته «إكسترا نيوز»: «أؤكّد لكم تقديرنا الكامل للجهود التي تقومون بها من أجل استقرار أمن بلادكم».

وأشار إلى أننا أكدنا على أن دور مصر وجنوب السودان محوري في الأزمة السودانية.

جنوب السودان أزمة السودان , الرئيس السيسي