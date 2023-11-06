رتيبة شقير.. مصرية ساهمت فى بث التنوير والتعليم بفلسطين

يقول الباحث في الشأن المسيحي ماركو الأمين، إن هناك شخصيات مصريه اسمهت بشكل كبير في فلسطين من الناحية التعليمية والثقافية، وان رتيبة شقير، هى واحدة من رائدات النسوية العرب مربية وأديبة، ولدت لواحدة من اشهر العائلات الشامية والتى توجد فروع لها فى مصر وفلسطين والاردن وسوريا والاصول من لبنان.. وتعلمت فى فلسطين ثم انتقلت الى مصر فى شبابها.

كانت الأنسة رتيبة هى ناظرة مدرسة الأقباط بالمنيا فى 1916م، ومنها انطلقت راجعة لفلسطين وأسست مدرسة بيت لحم الوطنية فى 1924م وظلت تديرها حتى عام 1932م واصبحت كلية بيرزيت الوطنية وهى نواة جامعة بيرزيت الفلسطينية الحالية، يبرز اثر رتيبة فى الثقافة والتعليم بفلسطين من خلال عملها كمعلمة ومربية.