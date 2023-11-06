برلمانية: الحكومة الإسرائيلية فقدت عقلها وتصريح ضرب غزة بقنبلة نووية جنون وإرهاب دولة

اعتبرت النائبة ولاء التمامى عضو لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، تصريحات وزير إسرائيلي باستخدام السلاح النووي لضرب قطاع غزة، جنون وتمثل تهديدا مباشرا للسلام في الشرق الأوسط بأكمله، والدولة مطالبة بتصعيد هذه التصريحات وتقديمها كوثيقة ادانة ضد الكيان الاسرائيلي في مجلس الأمن.

ونوهت التمامى، في تصريحات لها اليوم، بالرفض المصري والعربي والدولي الواسع لهذه التصريحات. قائلة: ان الحكومة الاسرائيلية فقدت عقلها وتصريح ضرب غزة بقنبلة نووية للقضاء على المقاومة الفلسطينية جنون وإرهاب دولة وليس له وصف آخر.

وشددت عضو مجلس النواب، على أن تصريحات وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو، بإسقاط قنبلة نووية على قطاع غزة كأحد خيارات إسرائيل في الحرب تعكس الوجه الحقيقي للاحتلال الإسرائيلي، وتترجم حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة وسط صمت صارخ للمجتمع الدولي.

وانتقدت عضو مجلس النواب الغرب، الذي يتعامل بازدواجية مع القصف اللا إنساني الذي تمارسه قوات الاحتلال، ضد الشعب الفلسطيني، مطالبة بوقفة جادة لإجبار إسرائيل على وقف إطلاق النار وتفعيل هدنة إنسانية وفورية وإنقاذ مئات الآلاف في قطاع غزة.

واختتمت النائبة ولاء التمامى، بطلب تدخل عاجل من المنظمات الدولية ومجلس الأمن، بشأن التصريحات الإرهابية من جانب الحكومة الاسرائيلية، والتي تتنافى مع كافة القوانين الدولية، مشددة في الوقت نفسه على سرعة وقف إطلاق النار حتى لا تتحول المنطقة إلى دمار كامل بسبب جنون اسرائيل.