وزير النقل يشهد توقيع اتفاقية شروط وأحكام ومذكرتي تفاهم في مجالات السكك الحديدية

شهد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، توقيع اتفاقية الشروط والأحكام لتوطين وتصنيع 500 عربة شاملة أعمال الصيانة وقطع الغيار لمدة 15 عاما كمرحلة أولى من إجمالى 1000 عربة بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر والشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية نيريك، وذلك علي هامش فعاليات الدورة الخامسة لمعرض النقل الذكي للشرق الاوسط وافريقيا TransMEA2023.

وقام بالتوقيع المهندس محمد عامر - رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر و الدكتور أحمد فكرى عبدالوهاب العضو المنتدب للشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية نيريك.

وأكد وزير النقل، أن توقيع الاتفاقية يأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بالعمل على توطين صناعة النقل في جمهورية مصر العربية ومنها صناعة الوحدات المتحركة وفق أحدث الأساليب بما يتوافق مع المعايير العالمية من خلال التعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة وفي إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتعظيم مشاركة القطاع الخاص في كافة المشروعات ومنها مشروعات النقل.

وأشار وزير النقل إلى أن توطين صناعة الوحدات المتحركة يجعل مصر أولى الدول المصنعة للوحدات المتحركة فى الشرق الأوسط وأفريقيا و يمثل الخطوة الأولى فى تحقيق الحلم بأن تكون مصر إحدى الدول الصناعية الكبرى في هذا المجال وتوفير جميع احتياجات المشروعات القومية الضخمة التي تنفذها الدولة في هذا المجال لتوفير العملة الصعبة والتى كانت تستخدمها الدولة لاستيراد هذه القطارات كما سيساهم في توفير فرص العمل للشباب وفتح آفاق جديدة لزيادة الدخل القومى بالتصدير الى كافة دول العالم خاصة قارة أفريقيا .

وأوضح الوزير، أن شركة نيريك ستقوم بالتعاون مع أحد الشركات العالمية المتخصصة في تصنيع عربات السكك الحديد بتوريد وصيانة 500 عربة ركاب وفقا للمتطلبات الفنية والجودة بحيث تكون مقسمة كالآتي : ( 300 عربة درجة ثانية مكيفة - 150 عربة درجة أولى مكيفة - 50 عربة درجة بوفية مكيفة ) علي أن تلتزم الشركة بأن تكون نسبة توطين الصناعة تصل إلى 80% على مراحل داخل مصنع شركة نيريك، بالإضافة إلى ضمان العربات ضد عيوب الصناعة وعيوب الخامة لمدة ثلاث 3 سنوات من تاريخ شهادة القبول الفنية النهائية .

كما شهد الفريق مهندس كامل الوزير – وزير النقل توقيع مذكرة تفاهم إنشاء مصنع لأجهزة الإشارات بين القومية لسكك حديد مصر وشركة جى تى اس التابعة لمجموعة CBS الإسبانية، وذلك علي هامش فعاليات الدورة الخامسة لمعرض النقل الذكي للشرق الأوسط وافريقيا TransMEA2023 والذي يقام تحت رعاية الرئيس تحت شعار " توطين صناعة النقل في مصر "

وأكد وزير النقل، أن هذا التوقيع يأتى فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتوطين صناعة النقل في مصر من خلال التعاون بين وزارة النقل و شركات القطاع الخاص العالمية والوطنية المتخصصة، مشيرا الى الأهمية الكبيرة للتصنيع المحلى لمهمات السكة الحديد لتعظيم حجم الإنتاج من المكون المحلى لمستلزمات واحتياجات الهيئة القومية لسكك حديد مصر خاصة وان هذا التعاقد قد تم مع شركة GTS التابعة لمجموعة CBS الإسبانية التي تعمل في مجال تصنيع وصيانة مكونات أجهزة الإشارات داخل مصر وخارجها حيث قامت الشركة بتوريد بعض مهمات الاشارات للشركات العالمية ( تاليس – سيمنز – الستوم) بمشروعات (القاهرة / الإسكندرية) ، (سوهاج / نجع حمادي )، (نجع حمادي / الأقصر) .

وأضاف ان هذا المصنع سيتم إنشاؤه داخل ورشة إشارات الفرز على مساحة 1000 متر سيساهم في تأمين كافة احتياجات قطع الغيار للهيئة بما يساهم في ضمان استمرار تلك المشروعات لأطول فترة ممكنة ولدعم توطين الصناعة والإنتاج المحلى لمكونات أنظمة الإشارات /الاتصالات، لافتاً إلى الإعتماد على الجنية المصري توفيراً للنقد الأجنبي ومؤكداً علي استمرارية العمل على تطوير وتبادل خبرات تصنيع أجهزة الاشارات وتدريب المهندسين والفنيين مع الشركات العالمية المتخصصة .

وأشار الوزير إلى أن شركة (GTS) التابعة إلى مجموعة CPS الأسبانية والتي تعمل في تصنيع وصيانة مكونات ومهمات أجهزة الإشارات طلبت أن تكون مصر مركز للتصنيع والتوريد الخاص بها لأجهزة الإشارات لتغطية منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بصفة خاصة والمناطق الأخرى بصفة عامة ولكى يرفع معدل التصدير للشركة نظراَ لتوافر الأيدي العاملة والطاقة ، مضيفاً ان من الأهداف الرئيسية لإنشاء المصنع تأمين كافة احتياجات قطع الغيار للهيئة القومية لسكك حديد مصر وذلك لضمان استمرار تلك المشروعات لأطول مدة ممكنة ولدعم وتوطين الصناعة والإنتاج المحلي لمكونات أنظمة الإشارات/ والاتصالات وان التعامل سيكون بالجنية المصري مما سيوفر العملات الصعبة وزيادة دخل البلاد من العملة الأجنبية نتيجة تصدير الانظمة والمهمات التي سينتجها المصنع وكذلك تدريب الأيدي العاملة المصرية تحت إشراف الفريق الأسباني .

كما شهد وزير النقل توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة السكك الحديدية وشركة اسكودا لبحث زيادة التعاون في مجال إدارة وتشغيل ورش صيانة الوحدات المتحركة ، حيث قام بالتوقيع على مذكرة التفاهم المهندس محمد عامر عبد العزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد و ديديه بفلغجر رئيس مجلس إدارة شركة سكودا ترانسبورتيشن أيه. أس .

وعقب التوقيع أكد وزير النقل على أن هذا الاتفاق يأتي في إطار اهتمام الجانبين بزيادة حجم التعاون حيث تسعى هيئة السكة الحديد إلى تحسين القدرات الخاصة بأعمال صيانة وعمرة الوحدات المتحركة سواء القدارات الفنية للعنصر البشري الموجود بالهيئة او القدرات الفنية للورش وتجهيزها بالمعدات المتقدمة والتكنولوجيا الحديثة وأساليب الصيانة والتشغيل ، والذي سيتم بالتعاون مع شركة سكودا ترانسبورتيشن أيه. أس وكذلك رغبة شركة اسكودا في زيادة التعاون وتوسعة نشاطها داخل مصر وخاصة في مجال السكك الحديدية .

مشيرا الى ان هذا التوقيع مع شركة اسكودا يأتي فى إطار توجيهات فخامة الرئيس بالتطوير والتحديث المستمر لمنظومة السكك الحديدية وفقا لأحدث النظم العالمية وتعظيم مشاركة القطاع الخاص الدولى والمصرى فى كافة المشروعات وزيادة انتاجية الورش المختلفة وامدادها باحدث المعدات ونقل الخبرة للعاملين المصريين خاصة مع تنفيذ الوزارة لخطة شاملة لتطوير عدد 33 ورشة بالسكة الحديد مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة.