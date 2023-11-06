ورش للأطفال وأغان من الطرب الأصيل ضمن قافلة قصور الثقافة بقرية السعدية

أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، أولى فعاليات القافلة الثقافية المقامة بمحافظة البحيرة، ضمن البرنامج المنفذ بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، الأكثر احتياجا للخدمات الثقافية.

شهد اليوم مجموعة متنوعة من الورش الفنية بمدرسة السعدية للتعليم الأساسي منها ورشة لتعليم الطباعة بالاستنسل تدريب حمدي الرديني، تعليم أساسيات التلوين مع المدربة إيمان طبانه، تصميم مشغولات يدوية بالخرز تدريب ضحى كافوري، إلى جانب ورشة إعادة تدوير خامات إشراف هبه القاضي ونهى مبارك، تلاها فقرة رسم على الوجه وعرض مسرح عرائس تقديم كل من حمدي الرديني، ومحمود نوار، ومها صلاح.

وضمن الفعاليات المقامة بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، وفرع ثقافة البحيرة برئاسة محمد البسيوني، شهدت المدرسة الثانوية الفنية للبنات تنفيذ ورشة ريزن مع وائل شهاوي، وأخرى لعمل كوفيه وحقائب بالخيوط الصوف مع المدربة إيمان طبانه، بالإضافة إلى ورشة حكي عن حياة الرسول الكريم، تلاها فقرة اكتشاف مواهب إشراف وائل الشبكي.

واختتمت الفعاليات مع عرض فني لفرقة الأنفوشي للإيقاعات الشرقية بقيادة المايسترو عزت بسيوني، قدمت خلاله مجموعة كبيرة من الأغاني الطربية التي تعتمد على الإيقاع منها "سلم عليّ، بهية، اسمعوني، أما براوة"، وغيرها وسط تفاعل الجمهور.

ومن المقرر أن تستمر الفعاليات بقرية السعدية لمدة يومين، وذلك بالتعاون مع مركز ومدينة المحمودية.

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