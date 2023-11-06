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الإثنين 06 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

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الإحصاء: 9.5٪ زيادة في قيمة الأجور للعاملين في القطاع العام 2021/2022

جهاز الإحصاء
جهاز الإحصاء
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أصـدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الاثنين، النشرة السنوية للإحصــاءات والمؤشـرات المالية لشركات قطاع الأعمال العـام والقطاع العام ، ( عـدا البنوك وشركات التأمين) لعام 2021/2022، ومن أهم المؤشرات في قطاع الأعمال العام حيث ارتفعت  قيمـة الأصول الثابتة 737.2 مليـار جنيـه عام 2021/2022 مقابل 631.6 مليار جنيه عـام 2020/2021 بنسبــة زيادة  16.7٪  .
 

كما ارتفعت قيمة رأس المال المدفوع 
لتصل الي 211.0 مليارجنيه عام2021/ 2022مقابل 173.6مليـار جنيـه عـام 2020/2021بنسبة زيادة قـدرها 21.5٪  .

 

واشار الجهاز الي انه ارتفعت  قيمة  صافي  رأس  المال  المستثمر  776.4مليار جنيه عام 2021/2022 مقابل 583.5 مليـار جنيه عـام 2020/2021بنسبــة زيادة  33.1٪ .
 

اما القطاع العام فقد بلغت قيمـة مشروعات تحت التنفيذ 37.6 مليارجنيـه عـام 2021/2022 مقابل 28.4 مليار جنيه عام2020/2021 بنسبــة زيادة 32.4٪ 
 

كما بلغــت قيمـة صافي رأس المال المستثمر134.8مليار جنيـه عام 2021/2022 مقابل 105.6 مليار جنيه عـام 2020/2021 بنسبــة زيادة  27.6٪ .

بينما  بلغـت قيمة الأجور 35.1 مليار جنيه عام 2021/ 2022  مقابل 32.1 مليـار جنيـه عـام 2020/2021بنسبة زيادة قدرها9.5% .

الاحصاء قيمة الأجور القطاع العام