الإحصاء: 9.5٪ زيادة في قيمة الأجور للعاملين في القطاع العام 2021/2022

أصـدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الاثنين، النشرة السنوية للإحصــاءات والمؤشـرات المالية لشركات قطاع الأعمال العـام والقطاع العام ، ( عـدا البنوك وشركات التأمين) لعام 2021/2022، ومن أهم المؤشرات في قطاع الأعمال العام حيث ارتفعت قيمـة الأصول الثابتة 737.2 مليـار جنيـه عام 2021/2022 مقابل 631.6 مليار جنيه عـام 2020/2021 بنسبــة زيادة 16.7٪ .



كما ارتفعت قيمة رأس المال المدفوع

لتصل الي 211.0 مليارجنيه عام2021/ 2022مقابل 173.6مليـار جنيـه عـام 2020/2021بنسبة زيادة قـدرها 21.5٪ .

واشار الجهاز الي انه ارتفعت قيمة صافي رأس المال المستثمر 776.4مليار جنيه عام 2021/2022 مقابل 583.5 مليـار جنيه عـام 2020/2021بنسبــة زيادة 33.1٪ .



اما القطاع العام فقد بلغت قيمـة مشروعات تحت التنفيذ 37.6 مليارجنيـه عـام 2021/2022 مقابل 28.4 مليار جنيه عام2020/2021 بنسبــة زيادة 32.4٪



كما بلغــت قيمـة صافي رأس المال المستثمر134.8مليار جنيـه عام 2021/2022 مقابل 105.6 مليار جنيه عـام 2020/2021 بنسبــة زيادة 27.6٪ .

بينما بلغـت قيمة الأجور 35.1 مليار جنيه عام 2021/ 2022 مقابل 32.1 مليـار جنيـه عـام 2020/2021بنسبة زيادة قدرها9.5% .