الأولمبية تهنئ اتحاد التايكوندو بتأهل سيف عيسى لدورة الألعاب الأولمبية باريس

هنأ مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة هشام حطب، اتحاد التايكوندو برئاسة محمد مصطفى بعد تأهل سيف عيسى لاعب منتخب مصر للتايكوندو إلى اولمبياد باريس 2024 عقب الحصول على الميدالية الفضية لبطولة أفريقيا للكبار G4 المقامة في مدينة أبيدجان بدولة كوت ديفوار

وتأهل سيف عيسى بتلك النتيجة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 ليكون التأهل للمرة الثانية على التوالي له لدورة الألعاب الأولمبية بعد تحقيق الميدالية البرونزية في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 بعد أداء مميز واستمرار رفع راية مصر عالية في جميع المحافل الدولية

وأكد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب أن الرياضة المصرية تحقق في الفترة الحالية العديد من النجاحات والإنجازات الرياضية بفضل دعم ورعاية الدولة المصرية واهتمام فخامة رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي منح الرياضة والرياضيين إهتمام كبير غير مسبوق كان نتيجته تحقيق العديد من النجاحات والانتصارات ورفع راية مصر عاليه في جميع المحافل الرياضية