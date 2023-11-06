رواية "نوح الروح" على طاولة النقاش بنادي أدب ثقافة جنوب سيناء

ناقش نادي الأدب المركزي بثقافة جنوب سيناء رواية "نوح الروح" للروائي ممدوح الحصري، الفائزة بجائزة النشر الإقليمي العام الماضي، ضمن برنامج الفعاليات الأدبية بمواقع الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

شهد النقاش كوكبة من الأدباء والشعراء والمهتمين بالشأن الثقافي بجنوب سيناء منهم الشاعر د. عبد الله حلمي، د. عبد الرحمن مسعد، وأدار المناقشة الكاتب حسن الإمام.

في حديثه عن الرواية أكد د. عبد الله حلمي أنها تحمل معنى أخلاقيا وقيمة إنسانية عظيمة، مضيفا أن الروائي أظهر محاسن النص بما يمتلكه من أدوات الصياغة والأسلوب البديع.

وأوضح د. عبد الرحمن مسعد، أن الرواية تجيب عن شكوك ذاتية عند الكاتب، وتعد محاكاة لصراع نفسي بين الكاتب وذاته، مؤكدا أن لغة الرواية لغة سهلة، كما تتميز بعض أجزائها بالحس الفكاهي.

ومن ناحية أخرى شهدت مواقع الفرع برئاسة أحمد فريج عددا من الفعاليات المتنوعة المقدمة ضمن برنامج إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، حيث نفذ بيت ثقافة أبوزنيمة ورشة حكي لقصة "الحلم" تأليف الكاتب منصور علي، سردت خلالها فاطمة جعفر مدير الموقع لمجموعة من تلاميذ مدرسة بلال بن رباح الابتدائية، أهم عناصر ومحتويات القصة والتي تهدف إلى تعزيز القيم الإيجابية للنشء.

كما نفذت ثقافة سانت كاترين ورشة فنية للأطفال ضمن فعاليات "يوم للرسم والتلوين" بهدف تنمية المهارات الفنية للرواد، كما أقامت مكتبة طابا الثقافية، ورشة حكي لقصة "مغامرة فوق السد"، تأليف الكاتب يعقوب الشاروني ورسوم الفنان عبد الرحمن بكر، تحدث خلالها بشير محمد مسئول النشاط، لرواد المكتبة عن أحداث القصة التي تدور فى قالب مغامرات مشوقة للأطفال.

وفي الجانب الفني لأنشطة الفرع قدمت فرقة التلقائيين بثقافة طور سيناء بقيادة الفنانة سحر عيد باقة من الأغانى الفنية المستوحاة من التراث السيناوي بقاعة القصر منها "يا مرحبا يا مرحبا، عم يا جمال" والتي تفاعل معها الحضور.