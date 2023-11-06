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الإثنين 06 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

أبطال آسيا.. تشكيل هجومى للاتحاد السعودى أمام القوة الجوية

اتحاد جده
اتحاد جده
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أعلن البرتغالى نونو إسبيريتو سانتو المدير الفنى لفريق الاتحاد السعودى، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره القوة الجوية العراقى، وذلك بعد قليل على ملعب "فرانسو حريري"، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال آسيا.

وجاء تشكيل فريق اتحاد جدة كالتالى:
حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.
خط الدفاع: مدالله العليان، عمر هوساوي، حسن كادش محبوب، أحمد بامسعود.
خط الوسط: فيصل سراج الغامدي، نغولو كانتي، هارون كمارا.
خط الهجوم: رومارينهو، كريم بنزيما، جوتا.

ويحتل فريق الاتحاد السعودي صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط، بينما يقع القوة الجوية فى الوصافة بـ 4 نقاط.

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