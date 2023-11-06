الأرصاد: شبورة مائية وأمطار رغم طقس صيفي

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعاتها بشأن حالة الطقس في مصر خلال الفترة القادمة، حيث تشير التنبؤات إلى استمرار الأجواء الصيفية رغم بداية فصل الخريف.

وفقًا لخبراء الأرصاد، من المتوقع أن تشهد مناطق مختلفة من مصر ارتفاعًا في درجات الحرارة، حيث يتوقع أن تسجل العظمى في القاهرة حوالي 32 درجة مئوية نهارًا، بينما تصل إلى حوالي 30 درجة مئوية في المحافظات الساحلية، وترتفع في مناطق جنوب البلاد لتصل إلى 37 درجة مئوية نهارًا.

وعلى الرغم من بداية فصل الخريف، يظهر النصف الأول منه معالم الصيف بارتفاع درجات الحرارة دون هطول الأمطار، بينما يتوقع النصف الثاني منه تغيرات ملحوظة مع هطول الأمطار وانخفاض درجات الحرارة، وهو ما يمثل سمة مميزة لفصل الشتاء.

من ناحية أخرى، حذرت الهيئة من تكون شبورة مائية كثيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية، مشيرة إلى أهمية توخي الحذر أثناء القيادة.

وفيما يتعلق بالهطول، تشير التوقعات إلى احتمال سقوط أمطار خفيفة ورعدية في مناطق مثل حلايب وشلاتين، مع ارتفاع خفيف في ارتفاع الموج في البحر المتوسط والبحر الأحمر.

هذه التوقعات تظهر أهمية متابعة تطورات الطقس وضرورة الاستعداد للتعامل مع التغيرات الجوية المحتملة، مما يسهم في السلامة الشخصية والتأقلم مع تلك الظروف.