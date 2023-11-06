انطلاق فعاليات التقييم الكشفي لفرق المرشدات بمدارس جنوب سيناء

انطلقت اليوم الإثنين فاعليات معسكر التقييم الكشفي الجمهوري للفرق الكشفية للمرشدات بمدارس جنوب سيناء وذلك بالمعسكر الكشفي بمديرية التربية والتعليم القديمة بحضور محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء ولجنة التقييم الجمهوري بوزارة التربية والتعليم برئاسة جيهان حسن رمضان الحمصاني وعضوية أسماء عطية إبراهيم المشميشي، ونيرمين محمد محمد العدوي، وبمشاركة مدارس إدارة طور سيناء التعليمية براعم الزهور الابتدائية وزهرات الإعدادية ومرشدات الثانوية بنات وبراعم مدرسة علي مبارك الابتدائية وزهرات السيدة خديجة الإعدادية ومرشدات التجارة بنات.

بدأت فاعليات التقييم الكشفي بترحيب وكيل الوزارة بلجنة التقييم على أرض جنوب سيناء متمنيا لها إقامة طيبة وللمشاركين حظا موفقا خلال أداء التقييم ثم بدات الفقرات بطابور العلم والإذاعة ومراسم تحية العلم وتمام الفرق الكشفية، ثم بدأ التقييم الكشفي لفرق براعم مدرسة الزهور بالأغاني الوطنية والتراثية، كما أقامت الفرق معسكرا كشفيا متكاملا وقمن بنصب الخيم وتصميم مخيم كشفي وقدمن فنون السمر وإشعال النيران والطهي الخلوي.

وشهد المعسكر مع وكيل الوزارة ولجنة التقييم كل من سامي الجندي مدير الشؤون التنفيذية، ووليد جعفر موجه عام التربية الرياضية وطلبة جميع حسان مسؤول الكشافة المركزي و محمود محمد جاب الله مسؤول الكشافة بإدارة طور سيناء، وعبد الستار عبد اللطيف قائد المعسكر وايمن أبوزيد موجه التربية الرياضية بالإدارةوهبه ربيع المرسي مسؤول المرشدات بالإدارة ونجم الدين محمود بخيت موجه التربية الرياضية وإشراف القائدات المشرفات للتربية الرياضية بالمدارس المشاركة.

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