ثلاثى هجومى متوقع لتشيلسى أمام توتنهام

تتجه انظار عشاق الساحرة المستديرة، فى تمام العاشرة من مساء اليوم الأثنين، نحو ملعب "توتنهام هوتسيبر"، لمتابعة المواجهة المرتقبة بين فريق توتنهام، الذى يستضيف نظيره تشيلسى، فى قمة الجولة الـ 11 من منافسات الدورى الإنجليزى الممتاز.

ويسعى فريق تشيلسى لتحقيق الفوز واستعادة الانتصارات مرة أخرى، والعودة للمراكز المتقدمه مرة اخرى والمشاركة فى البطولات الأوروبية مرة اخرى.

وجاءت التشكيل المتوقع لفريق تشيلسى كالتالى:

حراسة المرمى: محمد العويس.

خط الدفاع: سعود عبد الحميد - خاليدو كوليبالي - علي البليهي - محمد البريك.

خط الوسط: محمد كنو - روبن نيفيش - سالم الدوسري.

خط الهجوم: ميشايل - أليكساندر ميتروفيتش - مالكوم.

ويحتل فريق توتنهام هوتسبير وصافة جدول البريميرليج برصيد 26 نقطة بفارق نقطة واحدة خلف المتصدر مانشستر سيتي، بينما يحتل فريق تشيلسى المركز الـ 13 برصيد 12 نقطة.