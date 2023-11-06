تشكيل هجومى متوقع لتوتنهام أمام تشيلسى

تتجه انظار عشاق الساحرة المستديرة، فى تمام العاشرة من مساء اليوم الأثنين، نحو ملعب "توتنهام هوتسيبر"، لمتابعة المواجهة المرتقبة بين فريق توتنهام، الذى يستضيف نظيره تشيلسى، فى قمة الجولة الـ 11 من منافسات الدورى الإنجليزى الممتاز.

ويسعى فريق توتنهام لتحقيق الفوز ومواصلة الانتصارات واستغلال نتائجه الجيدة هذا الموسم من أجل استعادة صدارة جدول ترتيب البريميرليج من مانشستر سيتي الذي اقتنصها بعد الفوز على بورنموث في نفس الجولة.

ويحتل فريق توتنهام هوتسبير وصافة جدول البريميرليج برصيد 26 نقطة بفارق نقطة واحدة خلف المتصدر مانشستر سيتي، بينما يحتل فريق تشيلسى المركز الـ 13 برصيد 12 نقطة.

وجاءت التشكيلة المتوقعه لفريق توتنهام كالتالى:

حراسة المرمى: جوليلمو فيكاريو.

خط الدفاع: بيدرو بورو، كريستيان روميرو، ميكي فان دي فين، أودوجي.

خط الوسط: يفيس بيسوما، بيبي ماتر سار، جيمس ماديسون.

خط الهجوم: ديان كولوسيفسكي، هيونج مين سون، ريتشارليسون.