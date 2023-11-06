أكاديمية الشرطة تعقد ورشة العمل الخامسة عشر بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الأفريقي

أقام المركز المصرى للتدريب على عمليات حفظ السلام التابع لكلية التدريب والتنمية بأكاديمية الشرطة، فعاليات ورشة العمل الخامسة عشر الخاصة بوضع البرامج التدريبية للمكونات العسكرية والشرطية والمدنية ضمن القوة الأفريقية الجاهزة بالتعاون مع مفوضية الإتحاد الأفريقى وقدرة إقليم شمال أفريقيا "والتى عقدت على مدار 3 أيام بحضور 49 مشاركاً من مسئولى الاتحاد الأفريقى والقدرات الإقليمية والتجمعات الاقتصادية الأفريقية، وبعثات دعم السلام التابعة لمفوضية الأمن والسلم ، ممثلي مراكز التدريب المعتمدة وكذا ممثلي الجهات الشريكة والممولة لبرامج التدريب بالاتحاد الأفريقى.

وتعد ورشة العمل أكبر حدث تدريبي قارى ينظمه الاتحاد الأفريقي سنوياً لمتابعة وضع وتنفيذ البرامج التدريبية على المستوى القارى، وقد عقدت الفاعلية تحت عنوان "تطبيق قواعد الإمتثال والمسائلة فى مهام دعم السلام التابعة للإتحاد الأفريقى – التحديات و الفرص).



وشهدت جلسات الإنعقاد مناقشات مثمرة لعدة موضوعات جاء أبرزها (تقييم مدى تنفيذ التوصيات الصادرة عن ورشة العمل الرابعة عشر التى عقدت فى ديسمبر 2022 - مراجعة التقدم الذى تم إحرازه فى تنفيذ خطة التدريب الحالية - استكشاف الفرص المتاحة لدمج الموضوعات الخاصة "بالامتثال والمساءلة فيما يتعلق بتطبيق القانون الدولى الإنسانى" فى البرامج التدريبية - طرح مسودة خطة التدريب للقوة الأفريقية الجاهزة 2024/ 2026 لمناقشتها وإبداء أى ملاحظات عليها).

وفى ختام فاعليات ورشة العمل أصدرت اللجنة المنظمة تقرير ختامى تضمن عدداً من النتائج أبرزها (إعتماد نتائج المراجعات التى تمت لتقييم مدى التقدم فى تنفيذ خطة التدريب الحالية 2021 /2023 والاستعانة بتلك المراجعات لصياغة توجيهات إرشادية من شأنها رفع كفاءة عملية التدريب وبناء القدرات الأفريقية - تسجيل الملاحظات والمداخلات التي أجراها المشاركين على مسودة خطة التدريب للقوة الأفريقية الجاهزة 2024 /2026 تمهيداً لتعديلها وإعتماد نسختها النهائية - عرض التقرير النهائي لورشة العمل على"اللجنة الفنية الخاصة للدفاع والأمن والسلم " تمهيداً لمشاركته مع الدول الأعضاء).

وقد أعرب مسئولى الإتحاد الأفريقى وقدرة إقليم شمال أفريقيا عن إمتنانهم لمستوى التنظيم المتميز و الذى أسهم فى إنجاح الفعالية وكذا المداخلات والمناقشات التى أبرزت ما تتمتع به الشرطة المصرية من خبرات تراكمية فى مجال عمليات دعم وحفظ السلام وما تقدمه من دعم متواصل لمنظومة الأمن والسلم فى القارة الإفريقية.

