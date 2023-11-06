نجحت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة فى ضبط 7 أشخاص خطفوا عاملا بسبب خلافات مالية مع شقيقه بالتجمع الخامس.

تلقى قسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة بلاغا من (ربة منزل - مقيمة بدائرة القسم) ، بأنه حال تواجدها رفقة (نجلها "عامل" - مقيم بذات العنوان) أمام محل سكنهما لإنزال الأغراض الخاصة بهما فوجئت بقيام مجهولين بإصطحاب نجلها داخل سيارة "ميكروباص" لم تتبين أرقام لوحاتها والإنصراف به.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (صاحب مزرعة ، سائق - 5 آخرين يعملون بذات المزرعة).

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم ، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأقر صاحب المزرعة بأنه نظراً لوجود خلافات مالية بينه وبين شقيق المجنى عليه (مالك شركة إستثمار عقارى "مقيد الحرية على ذمة قضايا نصب") ، واستيلائه منه على مبلغ مالى قيمة شراء فيلا بالجيزة ، وتسليمه أوراق مزورة لملكية الفيلا فإختمر في ذهنه اختطاف "المجنى عليه" لمساومته على رد المبلغ المالى نظير إطلاق سراحه ، واحتجازهم للمجنى عليه داخل المزرعة المشار إليها، كما أضاف أحد المتهمين بأن السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة ملك أحد أصدقائه.

و وتم بإرشادهم تحرير المجنى عليه وتبين إصابته بكدمات متفرقة بالجسم ، وبسؤاله اتهمهم باختطافه وإحداث إصابته وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

المتهمين



