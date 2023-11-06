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الإثنين 06 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

ننشر التشكيل الكامل للجنة القيم بمجلس الشيوخ

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
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وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس علي تشكيل لجنة القيم وذلك وفقا لما تقضيه اللائحة الداخلية للمجلس  وجاء تشكيل اللجنة كما يلي 

 1 محمود محمد صلاح سعد (مستقل)
2 محمد محمد السيد الصالحى(مستقبل وطن)
3 علاء الدين محمد جاد أحمد (مستقبل وطن)
4 محمد مجد الدين محمد بركات (مستقل)
5 حسانين أحمد توفيق(الشعب الجمهوري)
6 هبة مكرم كامل شاروبيم (مستقبل وطن)
7 محمد طه عبد الحفيظ عبد الله عليوه (المصري الديمقراطي الاجتماعي)
8 إيهاب يوسف فؤاد الهرميل (مستقبل وطن)
9 إبراهيم محمد إبراهيم شحاتة (المؤتمر)
10 نبيل حميدة عبد الخالق ثروت محمد سليمان (مستقبل وطن)
11 طارق السيد عبد العزيز اسماعيل(الوفد الجديد)
12 محمود سمير عبد الجليل تركي(النور)
13 عاطف محمد محمد علم الدين (مستقبل وطن)
14 خالد مصطفى عبد الوهاب عبد الرحيم(مستقبل وطن).

وكانت اللجنة العامة لمجلس الشيوخ قد عقدت اجتماعا صباح اليوم من أجل تشكيل لجنة القيم برئاسة رئيس اللجنة التشريعية وتوافقت اللجنة وأوصت بتشكيل اللجنة على النحو الوارد سابقا وهو ما وافق عليه المجلس بجلسته العامة.

مجلس الشيوخ عبدالوهاب عبدالرازق